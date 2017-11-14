У Ємені терористи-смертники підірвали автомобіль, є жертви

“Щонайменше шестеро людей загинуло та більше десятка отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок нападу двох терористів-смертників, який відбувся неподалік табору організованого місцевими силами безпеки об’єднаної коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, яка вела боротьбу з повстанцями у Ємені”, — повідомило видання.

Від вибуху було повністю зруйновано будівлю розташовану біля місця інциденту.

Повідомляється, що співробітники швидкої допомоги оперативно відреагували та наразі надають медичну допомогу постраждалим.

Відповідальність за терористичний напад поки що жодне терористичне угрупування не взяло.

Як повідомляв УНН, після авіаударів арабської коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, по столиці Ємену Сані постраждали 10 осіб.