В Йемене террористы-смертники взорвали автомобиль, есть жертвы

"По меньшей мере шесть человек погибли и более десятка получили ранения различной степени тяжести в результате нападения двух террористов-смертников, который произошел недалеко лагеря организованного местными силами безопасности объединенной коалиции под руководством Саудовской Аравии, которая вела борьбу с повстанцами в Йемене", - сообщило издание.

От взрыва было полностью разрушено здание расположенную возле места инцидента.

Сообщается, что сотрудники скорой помощи оперативно отреагировали и сейчас оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

Ответственность за террористическое нападение пока ни одна террористическая группировка не взяла.

Как сообщал УНН, после авиаударов арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по столице Йемена Сане пострадали 10 человек.