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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 52636 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 72101 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78853 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78828 просмотра

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В Йемене террористы-смертники взорвали автомобиль, есть жертвы

В Йемене террористы-смертники взорвали автомобиль, есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 7228 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В йеменском городе Аден два террориста-смертника взорвали автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек и более десяти человек пострадали, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"По меньшей мере шесть человек погибли и более десятка получили ранения различной степени тяжести в результате нападения двух террористов-смертников, который произошел недалеко лагеря организованного местными силами безопасности объединенной коалиции под руководством Саудовской Аравии, которая вела борьбу с повстанцами в Йемене", - сообщило издание.

От взрыва было полностью разрушено здание расположенную возле места инцидента.

Сообщается, что сотрудники скорой помощи оперативно отреагировали и сейчас оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

Ответственность за террористическое нападение пока ни одна террористическая группировка не взяла.

Как сообщал УНН, после авиаударов арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по столице Йемена Сане пострадали 10 человек.

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