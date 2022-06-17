У японських компаніях через зупинку роботи браузера Internet Explorer почався хаос - ЗМІ

Деталі

Як зазначається, тепер величезна кількість державних і фінансових установ просять спеціалізовані компанії адаптувати свої сервіси, оптимізовані раніше тільки під Internet Explorer. Очікується, що пов’язаний з цим хаос триватиме в кращому випадку “кілька місяців”.

Internet Explorer в Японії використовувався, як правило, для управління відвідуваністю співробітників, розрахунку витрат та інших внутрішніх інструментів. Наголошується, що в деяких випадках у компаній не було інших альтернатив, окрім як використовувати IE, оскільки для обробки замовлень використовуються системи клієнтів.

Доповнення

Internet Explorer з’явився в настільних комп’ютерах на Windows в 1995 році, а до 2004 року займав вже 95% ринку. Пізніше з’явилися більш швидкі та зручні Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari від Apple.

Також Microsoft давно представила користувачам браузер Edge. Він характеризується тим, що побудований на базовій платформі Chromium, яка використовується для Chrome. Edge підтримує більшу частину функціональності, що й Chrome. Також автори інтегрували в Edge функції Internet Explorer для забезпечення сумісності корпоративних застосунків.

Нагадаємо

Уряд США з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну збільшив фінансування трьох технологічних компаній, щоб росіяни мали змогу обійти кремлівську цензуру та отримати доступ до західних ЗМІ.