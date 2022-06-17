В японских компаниях из-за остановки работы браузера Internet Explorer начался хаос - СМИ

Детали

Как отмечается, теперь огромное количество государственных и финансовых учреждений просят специализированные компании адаптировать свои сервисы, оптимизированные ранее только под Internet Explorer. Ожидается, что связан с этим хаосом будет длиться в лучшем случае “несколько месяцев”.

Internet Explorer в Японии использовался, как правило, для управления посещаемостью сотрудников, расчета расходов и других внутренних инструментов. Отмечается, что в некоторых случаях у компаний не было других альтернатив, кроме как использовать IE, поскольку для обработки заказов используются системы клиентов.

Дополнение

Internet Explorer появился в настольных компьютерах на Windows в 1995 году, а к 2004 году занимал уже 95% рынка. Позже появились более быстрые и удобные Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari от Apple.

Также Microsoft давно представила пользователям браузер Edge. Он характеризуется тем, что построен на базовой платформе Chromium, которая используется для Chrome. Edge поддерживает большую часть функциональности, что и Chrome. Также авторы интегрировали в Edge функции Internet Explorer для обеспечения совместимости корпоративных приложений.

Напомним

Правительство США с начала полномасштабного вторжения россии в Украину увеличило финансирование трех технологических компаний, чтобы россияне имели возможность обойти кремлевскую цензуру и получить доступ к западным СМИ.