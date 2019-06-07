У WikiLeaks повідомили про перенесення слухань в Лондоні про екстрадицію Ассанжа на 14 червня

"Перші судові слухання по суті про екстрадицію (Ассанжа) в США, раніше заплановані на 12 червня, тепер перенесені на 14 червня", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня WikiLeaks повідомила, що Ассанж переміщений в лікарняне відділення в'язниці Белмарш через погіршення стану здоров'я. Судові слухання про екстрадицію Ассанжа повинні були відбутися в Лондоні в той же день, але були перенесені на 12 червня через поганий стан австралійця. Спецдоповідач ООН з тортур Нільс Мельцер заявив, що Ассанж кілька років піддавався в Сполученому Королівстві психологічним тортурам, а також звинуватив цю країну разом з США і Швецією в тому, що вони спільно організували проти нього кампанію із залякування і наклепі.