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У всіх регіонах України посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. За результатами аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів проведення вакцинальної кампанії, а також для стримання розповсюдження коронавірусної хвороби в усіх регіонах посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, передає УНН.

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“Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя”, — заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Деталі

Зокрема, у МОЗ нагадали, що люди повинні:

  • носити маски в громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час проведення масових заходів;
  • дотримуватися фізичної дистанції;
  • дотримуватися вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті;
  • дотримуватися режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції;

Медикам нагадали про те, що вони повинні:

  • виявляти нові випадки захворювань;
  • доправляти осіб, які відповідають критеріям підозрілого випадку, на тестування на COVID-19;
  • реєструвати та моніторити випадки інфікування та захворювання;
  • здійснювати епідеміологічний нагляд та медичний супровід за особами, які перебувають на амбулаторно-поліклінічному лікуванні та за особами що були в тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;
  • організувати надання первинної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги особам з підозрою на COVID-19 та пацієнтам з легким перебігом COVID-19;
  • забезпечувати стаціонарне лікування пацієнтів у випадках середньої тяжкості і тяжкого перебігу COVID-19.

Зокрема, у МОЗ зазначили, що мають бути оновлені маршрути щоденного забору та доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, що проводять дослідження на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції.

“Нагадаємо, що наявний запас тестів дозволяє зробити більше ніж 2 млн досліджень. Ще є 2,3 млн експрес-тестів. Для неперервної можливості якісного тестування на COVID-19 очікується ще постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень та, як мінімум, 2,8 млн швидких тестів на визначення антигену”, — додали у МОЗ.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,27 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 серпня, — понад 1,5 тисячі, зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 665 осіб, що практично на рівні попередньої доби.

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