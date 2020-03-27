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У ВР зареєстрували проект постанови щодо звіту виконання держбюджету 2019 року

У ВР зареєстрували проект постанови щодо звіту виконання держбюджету 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували внесений урядом проект постанови про звіт виконання ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Так, у ВР зареєстрували проект постанови №3269 про звіт виконання ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік". Ініціатором проекту постанови виступив уряд, зокрема, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Наразі текст проекту поставнови відсутній.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, після 18:00, відбудеться засідання парламентської фракції "Слуга народу". На засіданні планують розглянути питання, які винесуть на позачергове засідання Верховної Ради України.

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