У ВМС ЗСУ розповіли про стан російського флоту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російський флот наразі перебуває у стані бойової готовності, при цьому росіяни мають проблеми з логістикою. Про це в ефірі телемарафону у понеділок повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, додавши, що, скоріше за все, відбувається накопичення крилатих ракет «Калібр», передає кореспондент УНН.
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На запитання, у якому стані перебуває російський флот, Плетенчук відповів: «Перебуває в стані бойової готовності. Звісно, вони мають проблеми з логістикою… До речі, зараз в Криму працює відповідна комісія з генерального штабу рф, яка приїхала розбиратися з причинами та наслідками тих подій, які відбувалися, як в Криму, так й біля берегів тимчасово окупованого Криму».
Він зазначив, що чорноморський флот рф має «бойове ядро» із понад 30 кораблів.
«Бойове ядро складає понад 30 одиниць, це не враховуючи менших катерів та допоміжного флоту, тому можу сказати, що вони готуються до наступних дій. Як ви бачите, зараз скоріш за все відбувається накопичення боєприпасів типу крилатих ракет «Калібр». Так само в них деяка пауза у зв'язку з тим, що навчальний рік закінчився, і вони будуть готуватися до наступного, який разом з календарним прийде», - розповів Плетенчук.
Доповнення
Як повідомляли власні джерела УНН, СБУ разом з ВМСУ атакували носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павєл Державин» завдяки експериментальному озброєнню морських дронів.