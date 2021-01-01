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У Вінниці під колесами поїзда загинув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У Вінниці під колесами поїзда загинув 28-річний місцевий житель. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, інформує УНН.

У Вінниці під колесами поїзда загинув чоловік

Зазначається, що 1 січня у Вінниці під колесами вантажного потягу загинув 28-річний місцевий житель. Подія сталась неподалік залізничного вокзалу у мікрорайоні Бучми.

"Близько 04:00 години ранку до поліції надійшло повідомлення від машиніста потягу, який рухався по паралельній залізничній колії. Чоловік розповів, що під час руху помітив на коліях тіло чоловіка. Слідчо - оперативна группа поліції, що прибула за викликом, виявила тіло потерпілого з травмами, характерними для наїзду потягом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція встановлює причини та обставини загибелі чоловіка.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Закарпатті у новорічну ніч потонув 24-річний хлопець.

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