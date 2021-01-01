В Виннице под колесами поезда погиб мужчина

Отмечается, что 1 января в Виннице под колесами грузового поезда погиб 28-летний местный житель. Происшествие случилось возле железнодорожного вокзала в микрорайоне Бучмы.

"Около 4:00 утра в полицию поступило сообщение от машиниста поезда, который двигался по параллельной железнодорожной колеи. Мужчина рассказал, что во время движения заметил на путях тело мужчины. Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая по вызову, обнаружила тело потерпевшего с травмами, характерными для наезда поездом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели мужчины.

Следствием открыто уголовное производство по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

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