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У Вікіпедії вже написали 750 тисяч статей українською мовою

У Вікіпедії вже написали 750 тисяч статей українською мовою

Київ • УНН

 • 10082 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Вікіпедії було написано 750-тисячну статтю українською мовою, передає УНН з посиланням на Вікімедіа Україна.

Як зазначається, 750-тисячною стала стаття “Комітети Європейського парламенту”. У статті, написаній користувачем Tohaomg (Антон Обожин), йдеться про постійні та тимчасові комітети депутатів Європейського парламенту і їх порядок роботи.

Редактори Вікіпедії постійно слідкують за лічильником статей, вже відзначали і 666 666 статей, і 700 тисяч, а тепер готуються до наступного круглого числа — 800 тисяч.

“За поточної швидкості створення статей (а це близько 280 статей на добу), очікуємо її десь у травні 2018 року”, — повідомили в організації.

Нагадаємо, Вікімедіа Україна підрахувала, які саме статті найпоширеніші у Вікіпедіях різними мовами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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