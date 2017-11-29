У Вікіпедії вже написали 750 тисяч статей українською мовою

Як зазначається, 750-тисячною стала стаття “Комітети Європейського парламенту”. У статті, написаній користувачем Tohaomg (Антон Обожин), йдеться про постійні та тимчасові комітети депутатів Європейського парламенту і їх порядок роботи.

Редактори Вікіпедії постійно слідкують за лічильником статей, вже відзначали і 666 666 статей, і 700 тисяч, а тепер готуються до наступного круглого числа — 800 тисяч.

“За поточної швидкості створення статей (а це близько 280 статей на добу), очікуємо її десь у травні 2018 року”, — повідомили в організації.

Нагадаємо, Вікімедіа Україна підрахувала, які саме статті найпоширеніші у Вікіпедіях різними мовами.