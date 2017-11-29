В Википедии уже написали 750 тысяч статей на украинском языке

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4570 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5496 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83922 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76469 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89765 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120607 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115742 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146005 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107427 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108845 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Википедии уже написали 750 тысяч статей на украинском языке

В Википедии уже написали 750 тысяч статей на украинском языке

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Википедии было написано 750-тысячную статью на украинском языке, передает УНН со ссылкой на Викимедиа Украина.

Как отмечается, 750-тысячной стала статья "Комитеты Европейского парламента". В статье, написанной пользователем Tohaomg (Антон Обожин), говорится о постоянных и временных комитетах депутатов Европейского парламента и их порядке работы.

Редакторы Википедии постоянно следят за счетчиком статей, уже отмечали и 666 666 статей, и 700 тысяч, а теперь готовятся к следующему круглому числу - 800 тысяч.

"При текущей скорости создания статей (а это около 280 статей в сутки), ожидаем ее где-то в мае 2018 года", - сообщили в организации.

Напомним, Викимедиа Украина подсчитала, которые именно статьи наиболее распространены в Википедиях на разных языках.

Украинские Национальные Новости

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