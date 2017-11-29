В Википедии уже написали 750 тысяч статей на украинском языке

Как отмечается, 750-тысячной стала статья "Комитеты Европейского парламента". В статье, написанной пользователем Tohaomg (Антон Обожин), говорится о постоянных и временных комитетах депутатов Европейского парламента и их порядке работы.

Редакторы Википедии постоянно следят за счетчиком статей, уже отмечали и 666 666 статей, и 700 тысяч, а теперь готовятся к следующему круглому числу - 800 тысяч.

"При текущей скорости создания статей (а это около 280 статей в сутки), ожидаем ее где-то в мае 2018 года", - сообщили в организации.

Напомним, Викимедиа Украина подсчитала, которые именно статьи наиболее распространены в Википедиях на разных языках.