У Венесуелі кількість жертв протестів зросла до 37 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Кількість жертв насильства в ході масових вуличних акцій у Венесуелі збільшилася до 37 осіб. Про це повідомив лідер опозиції, губернатор штату Міранда Енріке Капрілес, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За його даними, в штатах Сулія і Карабобо померли юнаків, які отримали вогнепальні поранення під час антиурядових маніфестацій. Відомостей про те, хто несе відповідальність за їх загибель, оприлюднено не було.
Як повідомив М.Капрілес, не менше 85 службовців ЗС Венесуели були затримані через невдоволення діями сил безпеки при розгоні антиурядових маніфестацій.
“Затримана група з 85 військових, мене інформують, що є й інші”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, протести з сутичками між демонстрантами і силами безпеки сталися у Венесуелі у середу 4 травня, під час яких загинула ще одна людина. Таким чином кількість загиблих за місяць заворушень зросла до 34 осіб.