В Венесуэле число жертв протестов возросло до 37 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Число жертв насилия в ходе массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 37 человек. Об этом сообщил лидер оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в штатах Сулия и Карабобо умерли юношей, получивших огнестрельные ранения во время антиправительственных манифестаций. Сведений о том, кто несет ответственность за их гибель, обнародовано не было.
Как сообщил М.Каприлес, не менее 85 служащих ВС Венесуэлы были задержаны из-за недовольства действиями сил безопасности при разгоне антиправительственных манифестаций.
“Задержана группа из 85 военных, меня информируют, что есть и другие”, — сказал он.
Как сообщал УНН, протесты со столкновениями между демонстрантами и силами безопасности произошли в Венесуэле в среду 4 мая, во время которых погиб еще один человек. Таким образом количество погибших за месяц беспорядков возросло до 34 человек .