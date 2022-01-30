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У Великій Британії почали вакцинувати дітей з 5 років

У Великій Британії почали вакцинувати дітей з 5 років

Київ • УНН

 • 24412 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У Великій Британії почали вакцинувати дітей з 5 до 11 років. Проте, вакцини можуть отримати не всі діти в цьому віці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Повідомляється, що право на вакцинацію від коронавірусу у Великій Британії отримали діти, які найбільш схильні до ризику зараження або живуть з уразливими дорослими. Також до цих категорій відносяться діти з діабетом, порушеннями здатності до навчання або імуносупресією. Як зазначається, всього планується вакцинувати 500 тисяч дітей.

Щеплення проводиться вакциною Pfizer дозами по 10 мкг з інтервалом між щепленнями у вісім тижнів.

Цитата

“Національна служба охорони здоров’я зараз вакцинує найбільш схильних до ризику дітей у віці від 5 до 11 років, гарантуючи, що вони отримають життєво важливу дозу захисту”, — йдеться в повідомленні.

Медичні бригади зв’язуються з сім’ями, діти в яких мають право на вакцинацію.

“Ми просимо батьків не зволікати зі зверненням. Як тільки з вами зв’яжуться, повідомте про це, щоб Національна служба охорони здоров’я могла захистити своїх найменших від вірусу”, — зазначили в Національній службі охорони здоров’я Великобританії.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що у Великій Британії скасують обов’язкове тестування для туристів.

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