У Великій Британії почали вакцинувати дітей з 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Великій Британії почали вакцинувати дітей з 5 до 11 років. Проте, вакцини можуть отримати не всі діти в цьому віці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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Повідомляється, що право на вакцинацію від коронавірусу у Великій Британії отримали діти, які найбільш схильні до ризику зараження або живуть з уразливими дорослими. Також до цих категорій відносяться діти з діабетом, порушеннями здатності до навчання або імуносупресією. Як зазначається, всього планується вакцинувати 500 тисяч дітей.
Щеплення проводиться вакциною Pfizer дозами по 10 мкг з інтервалом між щепленнями у вісім тижнів.
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“Національна служба охорони здоров’я зараз вакцинує найбільш схильних до ризику дітей у віці від 5 до 11 років, гарантуючи, що вони отримають життєво важливу дозу захисту”, — йдеться в повідомленні.
Медичні бригади зв’язуються з сім’ями, діти в яких мають право на вакцинацію.
“Ми просимо батьків не зволікати зі зверненням. Як тільки з вами зв’яжуться, повідомте про це, щоб Національна служба охорони здоров’я могла захистити своїх найменших від вірусу”, — зазначили в Національній службі охорони здоров’я Великобританії.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у Великій Британії скасують обов’язкове тестування для туристів.