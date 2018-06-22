У Туреччині розстріляли відому співачку і власника нічного клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У турецькому місті Бодрум сталася стрілянина в нічному клубі, в результаті якої загинули 2 людини й 4 отримали поранення. Про це повідомило місцеве видання Hurriyet, передає УНН.
"У результаті стрілянини у нічному клубі Medusa у місті Бодрум загинув власник закладу Мехмет Сюренсей і співачка Хаджер Тюлю (Hacer Tülü), ще чотири відвідувачі постраждали", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що біля закладу зупинився автомобіль. З нього вийшов стрілок, увійшов до будівлі й відкрив безладний вогонь. На даний момент затримано 4 підозрюваних.
Поліції вдалося зловити злочинців після вивчення записів з камер відеоспостереження, на яких чітко було видно автомобіль зловмисників.
Загиблій співачці було 40 років. Найбільш відомою її піснею стала композиція Ömür Törpüsü.
Нагадаємо, унаслідок стрілянини у шведському місті Мальме загинули двоє людей: 18-річний хлопець та 29-річний чоловік. Вони померли у лікані. Ще четверо людей дістали поранення.