У Токмаку окупанти приймають гучні "вітання" - Федоров
Київ • УНН
Мешканці окупованого прифронтового міста повідомляють про три вибухи.
В окупованому Токмаку російські військові продовжують приймати гучні "вітання". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
"Окупанти Токмака продовжують приймати гучні "вітання" з Новим роком. Мешканці поки що окупованого прифронтового міста повідомляють про три вибухи", - повідомив Федоров.
Вибухи в окупованому Токмаку: Федоров показав наслідки "бавовни" в мерії окупантів21.12.23, 19:53 • 32296 переглядiв