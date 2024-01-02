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29 березня, 17:57 • 170971 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 214774 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 228644 перегляди

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29 березня, 07:30 • 200298 перегляди

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28 березня, 18:00 • 165203 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 166595 перегляди

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28 березня, 16:27 • 153277 перегляди

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У Токмаку окупанти приймають гучні "вітання" - Федоров

У Токмаку окупанти приймають гучні "вітання" - Федоров

Київ • УНН

 • 100933 перегляди

Мешканці окупованого прифронтового міста повідомляють про три вибухи.

В окупованому Токмаку російські військові продовжують приймати гучні "вітання". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

"Окупанти Токмака продовжують приймати гучні "вітання" з Новим роком. Мешканці поки що окупованого прифронтового міста повідомляють про три вибухи", - повідомив Федоров.

Вибухи в окупованому Токмаку: Федоров показав наслідки "бавовни" в мерії окупантів21.12.23, 19:53 • 32296 переглядiв

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