У Токмаку окупанти приймають гучні "вітання" - Федоров

В окупованому Токмаку російські військові продовжують приймати гучні "вітання". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

"Окупанти Токмака продовжують приймати гучні "вітання" з Новим роком. Мешканці поки що окупованого прифронтового міста повідомляють про три вибухи", - повідомив Федоров.

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