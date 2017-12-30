У Таїланді чоловіка засудили до 13 тисяч років в'язниці за шахрайство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Таїланді шахрая Пудіта Кіттітраділока засудили до 13 тисяч років тюремного ув’язнення за створення фінансової піраміди, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що чоловіка визнали винним за 2653 пунктами звинувачень у шахрайстві, засудивши до 13 тисяч років в’язниці. Але, враховуючи його зізнання у скоєнні злочинів, його термін ув’язнення зменшили до 6,6 тисяч років.
Зазначено, що жертвами шахрайства П.Кіттітраділока стали близько 40 тисяч людей, які загалом вклали близько 160 мільйонів доларів у його компанії.
Однак, видання додає, що чоловік навряд чи проведе понад 20 років в ув’язненні, оскільки таїландські закони передбачають не більше 10 років в’язниці за кожною зі статей звинувачення — Кіттітраділок засуджений за двома.
Як повідомляв УНН, прокурори вимагають збільшити термін ув’язнення для екс-голови Samsung.