У світі за 2020 рік випили вина об'ємом з озеро Байкал

Деталі

За 2020 рік населення планети випило 234 мільйони гектолітрів вина, що за обсягом дорівнює найглибшому озеру в світі - Байкал. І це найнижчий показник за 19 років - з 2002 року. Так, в 2020 році світове споживання вина знизилося на 3% у порівнянні з 2019-м.

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Найзначніше споживання вина знизилося в Китаї (-17,4%) і ПАР (-19,4%). Найбільше споживання вина збільшилося в Бразилії (+ 18,4%).

Зниження споживання вина пов'язують із закриттям закладів під час локдаунів і з обмеженням туристичних поїздок.

Доповнення

Відзначимо, що в Україні спостерігається стійкий попит на винні напої, популярні також в Іспанії, Італії та Франції, особливо серед молоді як альтернатива шампанскому.

Нагадаємо, колекцію українських винних напоїв Caprizo поповнила пікантна новинка, виготовлена ​​з найулюбленіших і впізнаваних у всьому світі європейських сортів винограду "Мускат".