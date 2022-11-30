У світі налічується більше сотні збройних конфліктів – МКЧХ

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«Глобальне співтовариство має переконатися, що жоден конфлікт не залишиться позаду, інакше ми ризикуємо, що багато криз зникнуть з пам’яті, що завдасть непоправної шкоди людству», - заявила Сполярич.

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Страждання цивільного населення, викликані різними конфліктами по всьому світу, у поєднанні з погіршенням кліматичних умов і зростанням цін на продовольство та енергоносії зроблять 2023 рік роком великої гуманітарної потреби, вважає Міжнародний комітет Червоного Хреста.

У деяких регіонах Сомалі команди МКЧХ зафіксували збільшення кількості дітей із недоїданням, яких госпіталізували на лікування – зростання становить більш ніж на 170 відсотків порівняно з 2021 роком, тоді як лікарні, які підтримує МКЧХ, зафіксували 30-відсоткове збільшення випадків масових жертв.

У пресрелізі комітету зазначено, що громади в Сахелі перебувають у стані пустелі, нестабільної погоди та насильства, а мільйони людей були змушені покинути свої домівки через насильство в Малі, Нігері, Буркіна-Фасо та Мавританії.

Гуманітарна ситуація в Афганістані також погіршується. У лікарнях, які підтримує МКЧХ по всій країні, у 2022 році кількість випадків недоїдання дітей зросла на 90 відсотків порівняно з усім 2021 роком, з 33 000 випадків до понад 63 000 цього року.

Гуманітарна криза в Ємені також може погіршитися у 2023 році через відсутність деескалації конфлікту, відсутність економічних покращень і посилення впливу кліматичних криз, зазначили в МКЧХ, додавши, що зараз 70 відсотків населення країни залежні від тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги.

У Сирії більш ніж 11-річний конфлікт серйозно пошкодив водопровідну мережу, зменшивши постачання на 30-40 відсотків. На Гаїті понад три мільйони людей стикаються із загостреними гуманітарними потребами через тривале збройне насильство, громадянські заворушення та відновлення випадків холери.

«Сьогодні у світі існує понад 100 збройних конфліктів», – сказала президент МКЧХ Мір’яна Сполярич.

У пресрелізі йдеться і про наслідки збройної агресії росії проти України.

«Міжнародний збройний конфлікт між росією та Україною причинив хаос світових цін на продовольство та енергоносії. Ніде наслідки зростання цін на продовольство та енергію не відчуваються так сильно, як у громадах, які постраждали від збройних конфліктів і насильства. Наприклад, у 2022 році моніторинг ринкових цін МКЧХ показав, що ціни на основні продукти харчування зросли на 45% в Ефіопії та Ємені та понад 30% у Малі, Афганістані та Сомалі. (…)

Мільйони людей, які постраждали від російсько-українського міжнародного збройного конфлікту, стикаються з найхолоднішими місяцями року з обмеженням тепла та води після атак на критичну інфраструктуру. Найвразливіші верстви населення, включаючи дітей, людей похилого віку, поранених та людей з обмеженими можливостями, ймовірно, найбільше постраждають. Вони не тільки найбільше постраждали від стихії, але й мають менше можливостей для пошуку альтернативних джерел тепла та води», - йдеться у документі.