В мире насчитывается более сотни вооруженных конфликтов – МККК

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«Глобальное сообщество должно убедиться, что ни один конфликт не останется позади, иначе мы рискуем, что многие кризисы исчезнут из памяти, что нанесет непоправимый вред человечеству», - заявила Сполярич.

Детали

Страдания гражданского населения, вызванные разными конфликтами по всему миру, в сочетании с ухудшением климатических условий и ростом цен на продовольствие и энергоносители сделают 2023 год годом большой гуманитарной потребности, считает Международный комитет Красного Креста.

В некоторых сомалийских регионах команды МККК зафиксировали увеличение количества детей с недоеданием, которых госпитализировали на лечение – рост составляет более чем на 170 процентов по сравнению с 2021 годом, тогда как больницы, поддерживающие МККК, зафиксировали 30-процентное увеличение случаев массовых жертв.

В пресс-релизе комитета отмечено, что общины в Сахеле находятся в состоянии пустыни, нестабильной погоды и насилия, а миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия в Мали, Нигере, Буркина-Фасо и Мавритании.

Гуманитарная ситуация в Афганистане также усугубляется. В больницах, поддерживаемых МККК по всей стране, в 2022 году количество случаев недоедания детей возросло на 90 процентов по сравнению со всем 2021 годом, с 33 000 случаев до более 63 000 в этом году.

Гуманитарный кризис в Йемене также может ухудшиться в 2023 году из-за отсутствия деэскалации конфликта, отсутствия экономических улучшений и усиления влияния климатических кризисов, отметили в МККК, добавив, что сейчас 70 процентов населения страны зависимы от той или иной формы гуманитарной помощи.

В Сирии более 11-летний конфликт серьезно повредил водопроводную сеть, уменьшив поставки на 30-40 процентов. На Гаити более трех миллионов человек сталкиваются с обостренными гуманитарными потребностями из-за длительного вооруженного насилия, гражданских беспорядков и возобновления случаев холеры.

«Сегодня в мире существует более 100 вооруженных конфликтов», – сказала президент МККК Мирьяна Сполярич.

В пресс-релизе говорится и о последствиях вооруженной агрессии россии против Украины.

«Международный вооруженный конфликт между россией и Украиной причинил хаос мировых цен на продовольствие и энергоносители. Нигде последствия роста цен на продовольствие и энергию не ощущаются так сильно, как в общинах, пострадавших от вооруженных конфликтов и насилия. Например, в 2022 году мониторинг рыночных цен МККК показал, что цены на основные продукты питания выросли на 45% в Эфиопии и Йемене и более 30% в Мали, Афганистане и Сомали. (…)

Миллионы людей, пострадавших от российско-украинского международного вооруженного конфликта, сталкиваются в самые холодные месяці года с ограничением тепла и воды после атак на критическую инфраструктуру. Самые уязвимые слои населения, включая детей, стариков, раненых и людей с ограниченными возможностями, вероятно, больше всего пострадают. Они не только пострадали от стихии, но и имеют меньше возможностей для поиска альтернативных источников тепла и воды», - говорится в документе.