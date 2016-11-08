У студмістечку в Харкові викрали людину
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці проводять перевірку за фактом ситуації, яка сталася по вулиці Отакара Яроша. Поліцейським свідки розповіли, що невідомі чоловіки насильно посадили молодого хлопця у автомобіль та увезли у невідомому напрямку. Про це кореспонденту УНН повідомили у ГУНП в Харківській області.
Ввечері 7 листопада та вранці 8 листопада до чергової частини Шевченківського відділення поліції в місті Харкові звернулися дві жінки з заявами про те, що стали очевидцями того, як невідомі особи біля одного з гуртожитків на вулиці Отакара Яроша із застосуванням фізичної сили посадили молодого чоловіка до автівки та поїхали.
Цей факт зареєстровано у Журналі єдиного обліку правопорушень. Правоохоронцями проводяться усі необхідні заходи на встановлення осіб,які стали учасниками події та причин, що призвели до цього. Перевірка триває.