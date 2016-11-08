В студгородке в Харькове похитили человека

Вечером 7 ноябрь и утром 8 ноября в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в городе Харькове обратились две женщины с заявлениями о том, что стали очевидцами того, как неизвестные лица возле одного из общежитий на улице Отакара Яроша с применением физической силы посадили молодого человека в машину и поехали.

Этот факт зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Правоохранителями проводятся все необходимые меры для установления лиц, которые стали участниками события и причин, приведших к этому. Проверка продолжается.