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The Guardian

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У столиці центр вакцинації від COVID-19 відкриють на базі Міжнародного виставкового центру

Київ • УНН

 • 11755 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. У Києві на базі Міжнародного виставкового центру 29 травня почне працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає УНН з посиланням на КМДА.

У столиці центр вакцинації від COVID-19 відкриють на базі Міжнародного виставкового центру

Цитата

“У Києві, як і в інших регіонах країни, триває вакцинація від COVID-19. Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру почне працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. Це — приклад взаємодії соціально відповідального бізнесу з містом...У Центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку „Дія“. Вакцину надає, нагадаю, Міністерство охорони здоров’я”, — розповів Кличко.

Деталі

Він повідомив, що загалом у столиці вже вакцинували понад 113 тисяч людей. Це, переважно, — медики, соціальні працівники, вчителі, залучені до проведення ЗНО, паралімпійці та маломобільні громадяни. Вони отримали щеплення вакцинами, які раніше надало Міністерство охорони здоров’я: Covishield, CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca. На сьогодні всі дози для первинної вакцинації використані. І триває ревакцинація.

Кличко також зазначив, що 25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac. 20640 доз будуть використані для щеплення паралімпійців, правоохоронців, працівників санаторно-курортних закладів та киян, які записалися в лист очікування через додаток “Дія”.

Він також повідомив, що в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад. У них працюють медики, що пройшли спеціальну підготовку. Також місто вже підготувало ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться ця вакцина у необхідній кількості.

Доповнення

Як повідомляв голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook, у цю суботу у новому Центрі на Арені Львів вакцинуватимуть людей, які зареєструвались у список очікування через додаток “Дія”. Першочергово — осіб, старших 60 років.

Нагадаємо, станом на 28 травня в Києві зафіксовано 384 нових випадки коронавірусу. Це на 70 випадків менше, ніж 27 травня (454 випадки). Всього в столиці підтверджено 205 901 випадків коронавірусної інфекції.

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