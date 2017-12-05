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У столиці презентували унікальний альбом сучасних фронтових пісень #ПісніВійни

У столиці презентували унікальний альбом сучасних фронтових пісень #ПісніВійни

Київ • УНН

 • 17045 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні у Києві презентували унікальний альбом сучасних фронтових пісень #ПісніВійни, які бійці Української армії виконали спільно з популярними музикантами, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінкультури.

Проект був реалізований за підтримки Міністерства культури України та Генерального Штабу ЗСУ. До Дня Збройних Сил України учасники проекту представили альбом у великому концерті.

“Сьогоднішня подія є для нас дуже важливою і значущою, адже вона об’єднує спільні зусилля волонтерів, доблесних бійців нашої армії та усіх тих, хто розуміє, що пісня це зброя, яка має в часи боротьби надзвичайно велике значення”, — зазначив Міністр культури України Євген Нищук.

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Дуже важливо, на думку Євген Нищука, що до процесу створення альбому долучилися знані професійні виконавці, які завжди були носіями правдивої української пісні і, зрештою, історії. Серед них формація “Піккардійська Терція”, лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя, співак Арсен Мірзоян, Сергій “Фома” Фоменко із групи “Мандри”, співачка Оксана Муха, Аничка Чеберенчик, Ірина Доля, лідер гурту “Мері” Віктор Винник, музикант гурту Kozak System Іваном Леньо, сестри Тельнюк, співачка Анастасією Приходько, співак та композитор Павло Табаков і Тарас Гаврик, а також лідером гурту Ot Vinta Юрій Журавель.

Автор та координатор соціально-мистецького проекту #ПісніВійни Галина Гузьо від імені всієї волонтерської команди передала Генштабу ще 500 примірників компакт дисків, висловлюючи сподівання, що вони стануть гарним дарунком бійцям до Дня Збройних Сил України.

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