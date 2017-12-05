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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8149 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 20877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100187 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110021 просмотра

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10 марта, 15:15 • 130546 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106526 просмотра

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В столице презентовали уникальный альбом современных фронтовых песен #ПесниВойны

В столице презентовали уникальный альбом современных фронтовых песен #ПесниВойны

Киев  •  УНН

 • 17043 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня в Киеве презентовали уникальный альбом современных фронтовых песен #ПесниВойны, которые бойцы Украинской армии исполнили совместно с популярными музыкантами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Проект был реализован при поддержке Министерства культуры Украины и Генерального штаба ВСУ. Ко Дню Вооруженных Сил Украины участники проекта представили альбом в большом концерте.

"Сегодняшнее событие является для нас очень важным и значимым, ведь она объединяет совместные усилия волонтеров, доблестных бойцов нашей армии и всех тех, кто понимает, что песня это оружие, которое имеет во времена борьбы чрезвычайно большое значение", - отметил министр культуры Украина Евгений Нищук.

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Очень важно, по мнению Евгений Нищука, что к процессу создания альбома присоединились известные профессиональные исполнители, которые всегда были носителями истинной украинской песни и, наконец, истории. Среди них формация "Пиккардийская Терция", лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певец Арсен Мирзоян, Сергей "Фома" Фоменко из группы "Мандры", певица Оксана Муха, Аничка Чеберенчик, Ирина Доля, лидер группы "Мэри" Виктор Винник, музыкант группы Kozak System Иван Лене, сестры Тельнюк, певица Анастасия Приходько, певец и композитор Павел Табаков и Тарас Гаврик, а также лидер группы Ot Vinta Юрий Журавель.

Автор и координатор социально-художественного проекта #ПесниВойны Галина Гузьо от имени всей волонтерской команды передала Генштабу еще 500 экземпляров компакт дисков, выражая надежду, что они станут хорошим подарком бойцам ко Дню Вооруженных Сил Украины.

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