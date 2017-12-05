В столице презентовали уникальный альбом современных фронтовых песен #ПесниВойны

Проект был реализован при поддержке Министерства культуры Украины и Генерального штаба ВСУ. Ко Дню Вооруженных Сил Украины участники проекта представили альбом в большом концерте.

"Сегодняшнее событие является для нас очень важным и значимым, ведь она объединяет совместные усилия волонтеров, доблестных бойцов нашей армии и всех тех, кто понимает, что песня это оружие, которое имеет во времена борьбы чрезвычайно большое значение", - отметил министр культуры Украина Евгений Нищук.

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Очень важно, по мнению Евгений Нищука, что к процессу создания альбома присоединились известные профессиональные исполнители, которые всегда были носителями истинной украинской песни и, наконец, истории. Среди них формация "Пиккардийская Терция", лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певец Арсен Мирзоян, Сергей "Фома" Фоменко из группы "Мандры", певица Оксана Муха, Аничка Чеберенчик, Ирина Доля, лидер группы "Мэри" Виктор Винник, музыкант группы Kozak System Иван Лене, сестры Тельнюк, певица Анастасия Приходько, певец и композитор Павел Табаков и Тарас Гаврик, а также лидер группы Ot Vinta Юрий Журавель.

Автор и координатор социально-художественного проекта #ПесниВойны Галина Гузьо от имени всей волонтерской команды передала Генштабу еще 500 экземпляров компакт дисков, выражая надежду, что они станут хорошим подарком бойцам ко Дню Вооруженных Сил Украины.