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У столиці на гарячому затримали "закладчиків" наркотиків

У столиці на гарячому затримали "закладчиків" наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям 18 та 19 років, які займалися збутом наркотичних речовин через так звані "закладки". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"26 серпня 2019 року при здійсненні чергової "закладки" працівники поліції затримали … молодиків у столичному парку та вилучили у них під час особистого обшуку 57 зав’язаних згортків з наркотичною речовиною", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що підозрювані у пошуках роботи натрапили в інтернеті на оголошення про можливість заробітку до 20 000 грн у місяць за розкладання на території столиці наркотичного засобу канабіс. Прагнучи легкого заробітку, як вказано, хлопці погодились на виконання сумнівної роботи.

"Дії молодиків кваліфіковані за ч.2 ст.307 КК України, як незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, організаторів нелегального бізнесу встановлюють.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували у Дніпрі діяльність наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті психотропів у великих розмірах.

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