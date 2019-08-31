В столице на горячем задержали "закладчиков" наркотиков

"26 августа 2019 года при осуществлении очередной "закладки" сотрудники полиции задержали... молодых людей в столичном парке и изъяли у них во время личного обыска 57 завязанных свертков с наркотическим веществом", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые в поисках работы наткнулись в интернете на объявление о возможности заработка в 20 000 грн в месяц за разложение на территории столицы наркотического средства каннабис. Стремясь к легкому заработку, как указано, ребята согласились на выполнение сомнительной работы.

"Действия молодых людей квалифицированы по ч.2 ст.307 УК Украины, как незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - отмечается в сообщении.

Кроме того, организаторов нелегального бизнеса устанавливают.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Днепре деятельность наркогруппировки, которая специализировалась на производстве и сбыте психотропов в крупных размерах.