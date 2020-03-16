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У столиці до 3 квітня обмежили доступ до адмінбудівлі Київради та КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 на території міста Києва, тимчасово, до 3 квітня 2020 року, буде обмежено доступ до будівлі адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36. Підписано відповідне розпорядження. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

За його словами, зазначені обмеження не стосуються працівників секретаріату Київради та співробітників Київської міської державної адміністрації, керівників та працівників районних держадміністрацій; депутатів міської ради, працівників муніципальних підприємств, установ та організацій, які мають службове посвідчення та перепустки постійного характеру.

Також обмеження не застосовуються до громадян та представників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності для представництва інтересів в адміністративній комісії при виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), засідання якої проводяться у прес-центрі на 1 поверсі, за умови перебування у приміщенні, одночасно не більше 15 запрошених осіб.

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Разом із тим, до 3 квітня скасовано проведення особистого прийому громадян. Важливо, що громадяни можуть реалізувати право на звернення до Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради, надіславши письмове звернення поштою, з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.

Також громадяни зможуть залишити письмові звернення у скриньках, розміщених біля центрального входу до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик, 36.

Структурним підрозділам КМДА та районним держадміністраціям також доручено обмежити доступ до своїх приміщень, окрім приміщень, де розміщені центри надання адміністративних послуг. Скасувати проведення нарад, засідань тощо. А за необхідності проводити такі заходи телефоном або в режимі відеоконференцій.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі без винятку органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи мають мають продовжити роботу у звичайному режимі - особливо важлива робота Верховної Ради.

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