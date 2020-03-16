У столиці до 3 квітня обмежили доступ до адмінбудівлі Київради та КМДА

КИЇВ. 16 березня. УНН. Для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 на території міста Києва, тимчасово, до 3 квітня 2020 року, буде обмежено доступ до будівлі адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36. Підписано відповідне розпорядження. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.