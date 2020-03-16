В столице до 3 апреля ограничили доступ к админзданию Киевсовета и КГГА

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104360 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107061 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109004 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107668 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117121 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101752 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105990 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106786 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131683 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице до 3 апреля ограничили доступ к админзданию Киевсовета и КГГА

В столице до 3 апреля ограничили доступ к админзданию Киевсовета и КГГА

Киев  •  УНН

 • 19339 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 на территории города Киева, временно, до 3 апреля 2020 года, будет ограничен доступ в здание административного комплекса на улице Крещатик, 36. Подписано соответствующее распоряжение. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

По его словам, указанные ограничения не касаются работников секретариата Киевсовета и сотрудников Киевской городской государственной администрации, руководителей и работников районных госадминистраций; депутатов городского совета, работников муниципальных предприятий, учреждений и организаций, которые имеют служебное удостоверение и пропуска постоянного характера.

Также ограничения не применяются к гражданам и представителям предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности для представительства интересов в административном комиссии при исполнительном органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), который собирается в пресс-центре на 1 этаже, при условии пребывания в помещении, одновременно не более 15 приглашенных лиц.

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Вместе с тем, до 3 апреля отменено проведение личного приема граждан. Важно, что граждане могут реализовать право на обращение к Киевскому городскому голову, исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), Киевского городского совета, направив письменное обращение по почте, с использованием сети Интернет, средств электронной связи.

Также граждане смогут оставить письменные обращения в ящиках, размещенных возле центрального входа в админздания на улице Крещатик, 36.

Структурным подразделениям КГГА и районным госадминистрациям также поручено ограничить доступ к своим помещениям, кроме помещений, где размещены центры предоставления административных услуг. Отменить проведение совещаний, заседаний и тому подобное. А при необходимости проводить такие мероприятия в телефонном или в режиме видеоконференций.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы должны продолжить работу в обычном режиме - особенно важна работа Верховной Рады.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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