В столице до 3 апреля ограничили доступ к админзданию Киевсовета и КГГА

КИЕВ. 16 марта. УНН. Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 на территории города Киева, временно, до 3 апреля 2020 года, будет ограничен доступ в здание административного комплекса на улице Крещатик, 36. Подписано соответствующее распоряжение. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.