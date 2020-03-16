В столице до 3 апреля ограничили доступ к админзданию Киевсовета и КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 на территории города Киева, временно, до 3 апреля 2020 года, будет ограничен доступ в здание административного комплекса на улице Крещатик, 36. Подписано соответствующее распоряжение. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.
По его словам, указанные ограничения не касаются работников секретариата Киевсовета и сотрудников Киевской городской государственной администрации, руководителей и работников районных госадминистраций; депутатов городского совета, работников муниципальных предприятий, учреждений и организаций, которые имеют служебное удостоверение и пропуска постоянного характера.
Также ограничения не применяются к гражданам и представителям предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности для представительства интересов в административном комиссии при исполнительном органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), который собирается в пресс-центре на 1 этаже, при условии пребывания в помещении, одновременно не более 15 приглашенных лиц.
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Вместе с тем, до 3 апреля отменено проведение личного приема граждан. Важно, что граждане могут реализовать право на обращение к Киевскому городскому голову, исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), Киевского городского совета, направив письменное обращение по почте, с использованием сети Интернет, средств электронной связи.
Также граждане смогут оставить письменные обращения в ящиках, размещенных возле центрального входа в админздания на улице Крещатик, 36.
Структурным подразделениям КГГА и районным госадминистрациям также поручено ограничить доступ к своим помещениям, кроме помещений, где размещены центры предоставления административных услуг. Отменить проведение совещаний, заседаний и тому подобное. А при необходимости проводить такие мероприятия в телефонном или в режиме видеоконференций.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы должны продолжить работу в обычном режиме - особенно важна работа Верховной Рады.