У КМДА спростували інформацію щодо закриття Києва на в’їзд та виїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міська влада не ухвалювала жодних рішень щодо закриття Києва на в’їзд та виїзд. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.
Поворозник пояснив, що у соцмережах та у деяких ЗМІ поширюється інформація про нібито закриття столиці на в’їзд та виїзд у разі виявлення хоча б одного хворого на коронавірус.
“Офіційно заявляю: ніхто місто закривати не збирається. Наразі жодних рішень щодо обмеження в’їзду та виїзду з міста не приймали”, — повідомив Поворозник.
Він підкреслив, що такі обмеження застосовуються за окремим рішенням постійної комісії техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій чи нормативними документами, які прийняті на державному рівні.
Нагадаємо, у Києві з 12 березня запровадили обмежувальні заходи з метою попередження розповсюдження коронавірусу. Міська влада закликає киян та гостей столиці бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить їх ефективність.