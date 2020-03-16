Усі органи держвлади мають працювати у звичайному режимі - Зеленський

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі без винятку органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи мають мають продовжити роботу у звичайному режимі - особливо важлива робота Верховної Ради. Про це він сказав у відеозверненні, передає кореспондент УНН.