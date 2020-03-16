Усі органи держвлади мають працювати у звичайному режимі - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі без винятку органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи мають мають продовжити роботу у звичайному режимі - особливо важлива робота Верховної Ради. Про це він сказав у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Міністерствам, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств — забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній”, — сказав Президент.
З його слів, також це стосується усіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту.
“Роботу у звичайному режимі мають продовжити всі без винятку органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи. Особливо важлива робота зараз Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима”, — підкреслив Зеленський.
Він додав, що у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України “має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, Генерального прокурора України”.
“Швидкі реформи — це швидка допомога для економіки. Без них — економічна кома. І це не питання. Це відповідь. У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну — ви блокуєте життя України”, — зазначив глава Держави.
“Наполегливо рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян, старших 60 років, які перебувають у зоні ризику”, — додав він.
Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні вводиться карантин через спалах у світі короновірусу.