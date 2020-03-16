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Все органы госвласти должны работать в обычном режиме - Зеленский

Все органы госвласти должны работать в обычном режиме - Зеленский

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы должны продолжить работу в обычном режиме - особенно важна работа Верховной Рады. Об этом он сказал в видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Министерствам, председателям ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий - обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний", - сказал Президент.

По его словам, также это касается всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта.

"Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы. Особенно важна работа сейчас Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины будет "принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины".

"Быстрые реформы - это скорая помощь для экономики. Без них - экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. У такие времена вы блокируете не трибуну - вы блокируете жизнь Украины ", - отметил глава государства.

"Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска", - добавил он.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля 2020 года в Украине вводится карантин из-за вспышки в мире короновируса.

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