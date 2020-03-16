Все органы госвласти должны работать в обычном режиме - Зеленский

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы должны продолжить работу в обычном режиме - особенно важна работа Верховной Рады. Об этом он сказал в видеообращении, передает корреспондент УНН.