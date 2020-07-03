У столичному метро 4G запустили ще на 8 станціях

"Запустили 4G на 8 станціях київського метро і в тунелях між ними. Тепер у "підземці" можна працювати онлайн чи трохи розважитися перед навчанням з улюбленим серіалом.

Повідомляється, що до 4G підключені:

• Житомирська

• Святошин

• Героїв Дніпра

• Мінська

• Оболонь

• Сирець

• Дорогожичі

• Лук‘янівська

"Першою в Києві 4G отримала станція Академмістечко. Скоро — запуск на 14 станціях, на всіх — до кінця року", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що для роботи 4G в метро три мобільних оператори використовують частоти в двох діапазонах 1800 МГц та 2600 МГц, що забезпечує якість та швидкість мобільного інтернету.

Нагадаємо, Київрада затвердила механізми для запуску 4G на всіх станціях метро.