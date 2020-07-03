У столичному метро 4G запустили ще на 8 станціях
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Ще на восьми станціях київського метро і в тунелях між ними запустили 4G. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу додатку "Дія".
"Запустили 4G на 8 станціях київського метро і в тунелях між ними. Тепер у "підземці" можна працювати онлайн чи трохи розважитися перед навчанням з улюбленим серіалом.
Повідомляється, що до 4G підключені:
• Житомирська
• Святошин
• Героїв Дніпра
• Мінська
• Оболонь
• Сирець
• Дорогожичі
• Лук‘янівська
"Першою в Києві 4G отримала станція Академмістечко. Скоро — запуск на 14 станціях, на всіх — до кінця року", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що для роботи 4G в метро три мобільних оператори використовують частоти в двох діапазонах 1800 МГц та 2600 МГц, що забезпечує якість та швидкість мобільного інтернету.
Нагадаємо, Київрада затвердила механізми для запуску 4G на всіх станціях метро.