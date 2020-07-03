В столичном метро 4G запустили еще на 8 станциях
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Еще на восьми станциях киевского метро и в тоннелях между ними запустили 4G. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу приложения "Дія".
"Запустили 4G на 8 станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Теперь в "подземке" можно работать онлайн или немного развлечься перед обучением с любимым сериалом.
Сообщается, что к 4G подключены:
• Житомирская
• Святошино
• Героев Днепра
• Минская
• Оболонь
• Сырец
• Дорогожичи
• Лукьяновская
"Первой в Киеве 4G получила станция Академгородок. Скоро - запуск на 14 станциях, на всех - до конца года", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что для работы 4G в метро три мобильных оператора используют частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что обеспечивает качество и скорость мобильного интернета.
Напомним, Киевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метро.