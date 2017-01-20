У США сотні тисяч драже висипалися на дорогу

Зазначається, що інцидент стався в середу. Продукція перевозилася у коробці у відкритому кузові. На вулиці йшов дощ, через що коробка промокла і порвалася, а цукерки, які були в ній, розсипалися на дорогу.

Спочатку повідомлялося, що солодощі призначалися для підгодівлі худоби, проте пізніше з'ясувалося, що цукерки везли для птахів.

За даними місцевої влади, інцидент може навіть принести користь округу – цукерки, які розсипались, можуть зробити покриту льодом дорогу менш слизькою.

Нагадаємо, 6 січня на берег німецького острова Ленгеог викинуло тисячі пластикових яєць з іграшками “кіндер-сюрприз”.