В США сотни тысяч драже высыпались на дорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В США сотни тысяч конфет высыпались из кузова грузовика, направлявшегося по шоссе округа Додж американского штата Висконсин, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Отмечается, что инцидент произошел в среду. Продукция перевозилась в коробке в открытом кузове. На улице шел дождь, из-за чего коробка промокла и порвалась, а конфеты, которые были в ней, рассыпались на дорогу.
Сначала сообщалось, что сладости предназначались для подкормки скота, однако позже выяснилось, что конфеты везли для птиц.
По данным местных властей, инцидент может даже принести пользу округу - конфеты, которые рассыпались, могут сделать покрытую льдом дорогу менее скользкой.
Напомним, 6 января на берег немецкого острова Ленгеог выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками "киндер-сюрприз".