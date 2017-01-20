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В США сотни тысяч драже высыпались на дорогу

В США сотни тысяч драже высыпались на дорогу

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. В США сотни тысяч конфет высыпались из кузова грузовика, направлявшегося по шоссе округа Додж американского штата Висконсин, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что инцидент произошел в среду. Продукция перевозилась в коробке в открытом кузове. На улице шел дождь, из-за чего коробка промокла и порвалась, а конфеты, которые были в ней, рассыпались на дорогу.

Сначала сообщалось, что сладости предназначались для подкормки скота, однако позже выяснилось, что конфеты везли для птиц.

По данным местных властей, инцидент может даже принести пользу округу - конфеты, которые рассыпались, могут сделать покрытую льдом дорогу менее скользкой.

Напомним, 6 января на берег немецкого острова Ленгеог выбросило тысячи пластиковых яиц с игрушками "киндер-сюрприз".

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