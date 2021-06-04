У США підготували звіт про НЛО: у спецслужб немає доказів, що побачене військовими льотчиками було кораблями прибульців

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Згідно з трьома з цих джерел, звіт, однак, не виключає можливості того, що це космічні кораблі прибульців.

Хоча ця невизначеність, імовірно, засмутить тих, хто вірить в НЛО, які сподівалися на остаточний доказ існування позаземного життя, вона не применшує значущості звіту, особливо з урахуванням того, що джерела описують як багаторічну битву всередині Пентагону за те, чи варто взагалі визнавати сотні незрозумілих спостережень військовослужбовців США, зазначає телеканал.

Офіційні особи США також не можуть виключити можливість того, що ці літаючі об’єкти були літаками, що належать американським противникам, а саме Росії і Китаю — потенційно більш тривожний висновок, який викликає безліч потенційних проблем для національної безпеки США, сказало одне з джерел.

Однак очікується, що в майбутньому звіті буде зроблено висновок про те, що об’єкти не є секретною американською технологією, додало джерело.

Що за звіт про НЛО

Це вперше, коли уряд США готується випустити незвичайний несекретний звіт з докладним описом того, що йому відомо про серію таємничих зустрічей з неопізнаними літаючими об’єктами або тим, що більш відоме як НЛО.

Хоча в звіті не очікується підтвердження існування позаземного життя, сам факт того, що розвідувальне співтовариство взагалі збирається визнати ці інциденти, являє собою помітний зсув у відношенні з боку офіційних осіб США до цього явища. Уряд США довгий час неохоче розкриває будь-яку інформацію, що стосується численних повідомлень про спостереження неопізнаних літаючих об’єктів, з якими військові льотчики стикаються в повітряному просторі.

При цьому кілька джерел повідомили CNN, що вони не очікують, що розвідувальне співтовариство США взагалі оприлюднить багато конкретної інформації, почасти тому, що, якщо ці дивні спостереження насправді є технологією наступного покоління іноземного супротивника, співробітники розвідки не захочуть попереджати їх про те, що бачили США.

Окрім того, фахівцям технічної розвідки досі потрібна додаткова інформація про деякі з цих “зустрічей”, щоб прийти до остаточної оцінки, сказав представник адміністрації, який бере участь в поточних розслідуваннях. Але той же чиновник також сказав CNN, що у багатьох зіткнень є абсолютно нормальні пояснення, такі як метеозонд або дрон. У деяких випадках відомості про спостереження були видалені з бази даних уряду США, що відстежує ці зустрічі, тому що офіційні особи могли їх пояснити.

Проте, відповідно до джерел і документів, розглянутих CNN, численні незрозумілі звіти пілотів за останні роки спровокували напруженість в Пентагоні з приводу того, скільки часу і ресурсів слід присвятити розслідуванню цих інцидентів.

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При цьому, як зазначено, постійний тиск з боку законодавців змусив Пентагон і розвідувальне співтовариство США визнати неприємну правду: ці зіткнення - потенційна загроза для безпеки, яку просто неможливо пояснити.

“Судячи з брифінгів, на яких я був присутній, ніхто не знає, що з цим робити. Не існує ніяких політичних приписів, і саме тому існує така нерішучість щодо вирішення цієї проблеми”, - сказав член комітету Палати представників у справах збройних сил Майкл Вальц у недавньому інтерв’ю.

Так, на Капітолійському пагорбі є бажання отримати більше інформації на тлі віри декількох ключових законодавців в те, що Конгрес повинен використовувати свої повноваження з нагляду для забезпечення належного вирішення цього питання. Джерела кажуть, що вимога підготовки майбутнього звіту про НЛО — це один із способів, яким законодавці дали зрозуміти, що вони мають намір використовувати ці повноваження.