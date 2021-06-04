В США подготовили отчет о НЛО: у спецслужб нет доказательств, что увиденное военными летчиками было кораблями пришельцев

Детали

Согласно трем из этих источников, отчет, однако, не исключает возможности того, что это космические корабли пришельцев.

Хотя эта неопределенность, вероятно, расстроит тех, кто верит в НЛО, надеявшихся на окончательное доказательство существования внеземной жизни, она не умаляет значимости отчета, особенно с учетом того, что источники описывают как многолетнюю битву внутри Пентагона за то, стоит ли вообще признавать сотни необъяснимых наблюдений военнослужащих США, отмечает телеканал.

Официальные лица США также не могут исключить возможность того, что эти летающие объекты были самолетами, принадлежащими американским противникам, а именно России и Китаю - потенциально более тревожный вывод, который вызывает множество потенциальных проблем для национальной безопасности США, сказал один из источников.

Однако ожидается, что в предстоящем отчете будет сделан вывод о том, что объекты не являются секретной американской технологией, добавил источник.

Что за отчет об НЛО

Это впервые, когда правительство США готовится выпустить необычный несекретный отчет с подробным описанием того, что ему известно о серии таинственных встреч с неопознанными летающими объектами или тем, что более известно как НЛО.

Хотя в отчете не ожидается подтверждения существования внеземной жизни, сам факт того, что разведывательное сообщество вообще собирается признать эти инциденты, представляет собой заметный сдвиг в отношении официальных лиц США к этому явлению. Правительство США долгое время неохотно раскрывает какую-либо информацию, касающуюся многочисленных сообщений о наблюдениях неопознанных летающих объектов, с которыми военные летчики сталкиваются в воздушном пространстве.

При этом несколько источников сообщили CNN, что они не ожидают, что разведывательное сообщество вообще выпустит много конкретной информации, отчасти потому, что, если эти странные наблюдения на самом деле являются технологией следующего поколения иностранного противника, сотрудники разведки не захотят предупреждать их о том, что видели США.

Кроме того, специалистам технической разведки по-прежнему требуется дополнительная информация о некоторых из этих "встреч", чтобы прийти к окончательной оценке, сказал представитель администрации, участвующий в текущих расследованиях. Но тот же чиновник также сказал CNN, что у многих столкновений есть совершенно нормальные объяснения, такие как метеозонд или дрон. В некоторых случаях сведения о наблюдениях были удалены из базы данных правительства США, отслеживающей эти встречи, потому что официальные лица могли их объяснить.

Тем не менее, согласно источникам и документам, рассмотренным CNN, многочисленные необъяснимые отчеты пилотов за последние годы спровоцировали напряженность в Пентагоне по поводу того, сколько времени и ресурсов следует посвятить расследованию этих инцидентов.

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При этом, как указано, постоянное давление со стороны законодателей заставило Пентагон и разведывательное сообщество США признать неприятную правду: эти столкновения представляют собой потенциальную угрозу для безопасности, которую просто невозможно объяснить.

"Судя по брифингам, на которых я присутствовал, никто не знает, что с этим делать. Не существует никаких политических предписаний, и именно поэтому существует такая нерешительность в отношении решения этой проблемы", - сказал член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майкл Вальц в недавнем интервью.

Так, на Капитолийском холме есть желание получить больше информации на фоне веры нескольких ключевых законодателей в то, что Конгресс должен использовать свои полномочия по надзору для обеспечения надлежащего решения этого вопроса. Источники говорят, что требование подготовки предстоящего отчета об НЛО - это один из способов, которым законодатели дали понять, что они намерены использовать эти полномочия.