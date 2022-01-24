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У США колишніх поліцейських звинуватили у перевищенні повноважень та порушенні прав Джорджа Флойда

У США колишніх поліцейських звинуватили у перевищенні повноважень та порушенні прав Джорджа Флойда

Київ • УНН

 • 15573 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У США прокурори звинуватили колишніх поліцейських у перевищенні повноважень та порушенні громадянських прав Джорджа Флойда. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі 

Троє офіцерів Томас Лейн, Джей Кенг і Ту Тао, які брали участь у затриманні та вбивстві Джорджа Флойда, постали перед федеральним судом США.

Кенг і Тао звинувачуються в тому, що порушили права Флойда, не втрутившись у ситуацію з неправомірним використанням сили. Шовін, Кенг, Тао та Лейн також звинувачуються в тому, що не надали чоловіку необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо

25 травня 2020 року поліцейський Дерек Шовін убив 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання в Міннеаполісі. Поліцейські поклали підозрюваного на асфальт, і Шовін утримував Флойда, наступивши йому на шию коліном. Затриманий скаржився на те, що йому немає чим дихати, а потім знепритомнів. Його доправили в лікарню, де він незабаром помер.

Загибель Флойда набула широкого розголосу завдяки відеозаписам очевидців і спричинила масові протести проти расизму і поліцейського насильства в США і багатьох інших країнах.

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