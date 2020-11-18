У справі Омеляна визначено порядок дослідження доказів

“На засіданні сторони виступили зі вступними промовами. Після чого колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступне засідання призначене на 2 грудня.

Як повідомлялося, у Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у вчиненні незаконних дій, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна через справу недоотримання портових зборів.

За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

“У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети”, — нагадали про суть справи у САП.