Справу Омеляна передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна через справу недоотримання портових зборів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
“9 листопада 2020 року... скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень”, — повідомляє САП.
За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.
“У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети”, — нагадали про суть справи у САП.
На сьогодні обвинувальний акт за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України (“Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах”) скеровано до ВАКС для розгляду по суті. Про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено пізніше.