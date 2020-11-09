Дело Омеляна передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу недополучения портовых сборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"9 ноября 2020 года... направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 миллиона гривен", - сообщает САП.
По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.
"В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен: с ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", - напомнили о сути дела в САП.
На сегодня обвинительный акт по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах") направлен в ВАКС для рассмотрения по существу. О дате и времени подготовительного заседания будет сообщено позже.