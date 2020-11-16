У справі Омеляна оголосили обвинувальний акт

"16 листопада 2020 року за участі прокурора САП у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті та фактично його розпочала.

"Так, на засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Після чого, судом оголошено перерву до 18 листопада 2020 року", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна через справу недоотримання портових зборів.

За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

"У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети”, — нагадали про суть справи у САП.