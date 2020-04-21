У справі понад 141 млн грн хабарів ексголові Держлісагентства зачитали обвинувальний акт

КИЇВ. 21 квітня УНН. У Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі колишнього керівника одного із приватних підприємств, за пособництва якого колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець отримав понад 141 млн гривень хабара. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.