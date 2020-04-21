У справі понад 141 млн грн хабарів ексголові Держлісагентства зачитали обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. У Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі колишнього керівника одного із приватних підприємств, за пособництва якого колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Сівець отримав понад 141 млн гривень хабара. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
Повідомляється, що сьогодні, 21 квітня у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього директора приватного товариства, за пособництва якого колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України та його дружина одержали понад 3,6 млн доларів США та 10,8 млн євро неправомірної вигоди (що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 141 306 174, 22 гривень).
"На засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Також сторони виступили зі вступними промовами. Після чого колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на наступному засіданні, яке призначено на 22 квітня 2020 року, розпочнеться дослідження письмових доказів, наданих стороною обвинувачення.
Як нагадує САП, за пособництва директора товариства колишній голова Державного агентства лісових ресурсів України та його дружина у період з січня 2011 року по лютий 2014 року, шляхом вимагання від іноземних компаній Grup Agac Ithalat Ihracat San. Ve Tic. Ltd. Sti (Турецька Республіка), UNILES S.R.O. (Словацька Республіка), Baltic Wood Spolka Akcyjna (Польська Республіка) та Confana Industries Srl (Румунія) одержали неправомірну вигоду на загальну суму 3 695 201, 56 доларів США та 10 829 159 Євро за пролонгацію контрактів на поставку (експорт) деревини.
Так, вказані кошти надходили на спеціально відкриті рахунки, в тому числі і на ім’я підприємця. Після чого легалізовувались під виглядом проведення законних операцій.
Нагадаємо, у 2016 році колишньому голові Державного агентства лісових ресурсів та його дружині повідомили про підозру у відмиванні державних коштів.