В деле более 141 млн грн взяток экс-главе Гослесагентства зачитали обвинительный акт

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля УНН. В Высшем антикоррупционном суде прокурор объявил обвинительный акт по делу бывшего руководителя предприятия, при пособничестве которого бывший глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец получил более 141 млн гривен взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Сообщается, что сегодня, 21 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора частного общества, при пособничестве которого бывший глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины и его жена получили более 3,6 млн долларов США и 10,8 млн евро неправомерной выгоды (что по курсу Национального банка Украины на соответствующие даты получения неправомерной выгоды составляет 141 306 174, 22 гривен).

"На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта. Также стороны выступили с вступительными речами. После чего коллегия судей ВАКС определила порядок и объем исследования доказательств", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на следующем заседании, которое назначено на 22 апреля 2020 года, начнется исследование письменных доказательств, предоставленных стороной обвинения.

Как напоминает САП, при пособничестве директора общества бывший глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины и его жена в период с января 2011 года по февраль 2014 года, путем вымогательства от иностранных компаний Grup Agac Ithalat Ihracat San. Ve Tic. Ltd. Sti (Турецкая Республика), UNILES SRO (Словацкая Республика), Baltic Wood Spolka Akcyjna (Польская Республика) и Confana Industries Srl (Румыния) получили неправомерную выгоду на общую сумму 3695201, 56 долларов США и 10829159 евро за пролонгацию контрактов на поставку (экспорт) древесины.

Так, указанные средства поступали на специально открытые счета, в том числе и на имя предпринимателя. После чего легализовывались под видом проведения законных операций.

Напомним, в 2016 году бывшему главе Государственного агентства лесных ресурсов и его жене сообщили о подозрении в отмывании государственных средств.

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