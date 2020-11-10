У "Слузі народу" хочуть, щоб Кравчук представив на комітеті свій "План спільних кроків"

"Звернувся до комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з проханням запросити першого Президента України Леоніда Кравчука на наступне засідання комітету для презентації "Плану спільних кроків", а так само вироблення спільної позиції делегатів в ТКГ і нашого комітету в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - повідомив Качура у своєму Telegram-каналі.

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Як повідомляв УНН, 10 листопада на засіданні Політичної підгрупи ТКГ головною новиною стало обговорення українського “Плану дій”. І можна сказати, що український „План“ взятий за основу.