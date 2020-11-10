В "Слуге народа" хотят, чтобы Кравчук представил на комитете свой "План совместных шагов"

"Обратился в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с просьбой пригласить первого Президента Украины Леонида Кравчука на следующее заседание комитета для презентации "Плана совместных шагов", а так же выработки общей позиции делегатов в ТКГ и нашего комитета в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе", - сообщил Качура в своем Telegram-канале.

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Как сообщал УНН, 10 ноября на заседании Политической подгруппы ТКГ главной новостью стало обсуждение украинского "Плана действий". И можно сказать, что украинский "План" взят за основу.