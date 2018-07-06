У Слов’янську загорівся Центральний базар, двох осіб госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У м.Слов'янськ у Донецькій області на Центральному ринку сталась пожежа. У результаті події двох осіб госпіталізували. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій в Україні, передає УНН.
“В результаті події постраждали дві людини, які самостійно звернулися по медиків та були госпіталізовані до Міської лікарні № 1 м. Слов’янськ із попереднім діагнозом отруєння чадним газом у задовільному стані”, — йдеться у повідомленні.
Так, 6 липня о 06:23 на телефон Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на Центральному ринку у м. Слов’янськ. За вказаною адресою були негайно направлені чергові відділення 6-го Державного пожежно-рятувального загону за підвищеним номером виклику.
На місці події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено торгівельні павільйоні на території ринку. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі.
Рятувальники ДСНС локалізували пожежу о 07:02 та ліквідували о 07:28. Вогнем знищено перекриття на площі 117 кв. м, речі та побутова техніка колишнього використання.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються фахівцями.
Як зазначається, до гасіння залучались 27 співробітників особового складу та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, на Полтавщині багаття випалило понад 40 га пшеничного поля.