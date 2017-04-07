У Сирії заявили про жертви після ракетного удару США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ракетний удар США по авіабазі поблизу сирійського міста Хомс в п’ятницю призвів до загибелі людей, але не вважається, що в результаті нього були “великі людські жертви”. Про це сказав губернатор Хомса Талаль Баразі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Т.Баразі повідомив, що атака служила інтересам “озброєних терористичних угруповань”, в тому числі "Ісламській державі", додавши, що авіабазу, в яку поцілили, використовувалася для повітряної підтримки армійських операцій проти "Ісламської держави" на схід від Пальміри.
“Я вважаю,.. що людські жертви не великі, але є матеріальні збитки. Ми сподіваємося, що не так багато жертв і мучеників”, - сказав він.
Рано зранку у п'ятницю він повідомив, що рятувальні операції і гасіння пожежі на базі тривають вже протягом двох годин.
Т.Баразі також сказав: "Сирійське керівництво і сирійська політика не зміниться".
"Війна з тероризмом буде продовжена", - додав він.
Посадові особи США заявили, що військові випустили десятки крилатих ракет по базі у відповідь на ймовірну газову атаку в підконтрольному повстанцям районі, у якій Вашингтон звинувачував сили Б.Асада.
Сирійський уряд категорично заперечує відповідальність.